22 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в Деловом доме "Петр Столыпин" начнется Западно-Сибирская налоговая конференция "Налоги. Риски. Тренды".

В Тюмени в 13 часов на Цветном бульваре начнется фестиваль здоровья и северной ходьбы "Ходи, Россия!".

В Тюмени в 15 часов 30 минут в ДК "Нефтяник" им. В.И. Муравленко начнется круглый стол "Формирование условий для физической, психологической, социокультурной адаптации людей со специальными потребностями".

В Тюмени в 19 часов в Тюменской филармонии (Республики, 34) начнется финальное шоу областного фестиваля "Студенческая весна".

Этот день в истории:

1500 - португальская эскадра открывает побережье будущей Бразилии.

1799 - в Санкт-Петербурге дано повеление Павла I о передаче Таврического дворца под казармы лейб-гвардии Конного полка.

1832 - указом императора Николая I образовано российское Министерство иностранных дел.

1863 - состоялось первое заседание Московской городской думы.

1929 - возобновлено издание "Литературной газеты".

1969 - в Хьюстоне проведена первая пересадка глаза человеку.

1870 - родился Владимир Ильич Ленин (Ульянов), политический и государственный деятель, революционер.