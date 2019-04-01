Минфин продолжит поддержку малого и среднего бизнеса, заверил Антон Силуанов

фото: ИА "Тюменская линия" фото: ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Александр Моор рассказал министру финансов о поддержке малого и среднего бизнеса в Тюменской области

Первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов Антон Силуанов принял участие в работе круглого стола "Обеспечение доступа субъектов МСП к закупкам отдельных видов юридических лиц по Федеральному закону № 223-ФЗ" 19 апреля в Тюмени.

"Мы ставим задачу перед крупными компаниями, корпорациями увеличить объемы закупок у малого и среднего бизнеса до 15%. В будущем этот процент должен увеличиться - в рамках нацпроекта у нас задача к 2024 году обеспечить объем поставок и участия МСП в закупках с корпорациями до 5 трлн рублей. Сегодня объем закупок составляет 3 трлн рублей в 2018 (в два раза больше, чем в 2017). Это радует. Правительство продолжит работу в этом направлении", - заверил министр.

Он подчеркнул, что сейчас в федеральном правительстве ведется большая работа по совершенствованию законодательства. Нововведения по достоинству оценят представители малого и среднего бизнеса. "Мы планируем повышение горизонта планирования до трех лет, продолжим сокращение случаев просрочки платежей и так далее. На все вопросы, которые ставит бизнес, будем реагировать внесением изменений в действующее законодательное поле и созданием новых законов", - заверил Силуанов.

Что касается мер поддержки субъектов малого и среднего бизнеса, то как отметила заместитель генерального директора АО "Корпорация "МСП" Наталья Коротченкова, с Тюменской областью налажено эффективное взаимодействие. "Прирост объема закупок у субъектов МСП региона - 32,7% (на 9,95 млрд рублей). По итогам 2018 года по объему закупок крупнейшими заказчиками у субъектов МСП Тюменская область (с объемом закупок у субъектов МСП 40 416,6 млн рублей) занимает четвертое место среди регионов УФО", - заявила она.

Во время совещания представители крупнейших заказчиков представили информацию о ключевых принципах организации закупочной деятельности, а также об особенностях участия в закупках субъектов МСП, в том числе о прохождении процедуры аккредитации.

Для создания эффективной системы развития малых и средних предприятий в ближайшее время планируется разработка электронного сервиса, который позволит предпринимателю заполнять заявку на участие в закупках в цифровой форме. Кроме того, вводится административная ответственность для заказчиков из-за несоблюдения предельных сроки оплаты по договорам.

"Наша задача - увеличить число предпринимателей. Мы сейчас готовим новые режимы для самозанятых,создаем новые продукты для поддержки предпринимателей. Речь и о снижении стоимости кредитных ресурсов, и гарантийном плече для получения кредитов в банках. Все это прописано в национальном проекте по поддержке малого и среднего предпринимательства", - рассказал министр финансов Антон Силуанов.

В работе круглого стола приняли участие министр экономического развития Максим Орешкин, губернатор Тюменской области Александр Моор, уполномоченный по защите прав предпринимателей в Тюменской области Лариса Невидайло, директор регионального департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Леонид Остроумов, директор департамента планирования, управления эффективностью и развитием ПАО "НК "Роснефть" Ольга Паршакова, директор департамента закупочной деятельности ПАО "Россети" Юрий Зафесов, директор департамента конкурентной политики государственной компании "Российские автомобильные дороги" Ольга Алексеева, директор департамента управления закупками МРФ "Урал" ПАО "Ростелеком" Александр Шелаев, генеральный директор АО "Транснефть – Сибирь" Виктор Бронников, начальник отдела подготовки и проведения торгов АО "Транснефть – Сибирь" Ярослав Годунин, начальник сектора договорной работы Екатеринбургского регионального отделения центра организации закупочной деятельности ОАО "РЖД" Юлия Герасимович, заместитель генерального директора по обеспечению деятельности ФГУП "ПО "Маяк" Светлана Макарова, заместитель начальника управления закупок ФГУП "ПО "Маяк" Наталья Мартынова, коммерческий директор АО "ТЭК-Торг" Евгений Можаев.

Татьяна Тихонова