В госпитале "Мать и дитя "Тюмень" можно будет лечиться по ОМС

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Получить помощь в рамках обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут тюменцы в клиническом госпитале "Мать и дитя "Тюмень". Это будет возможным в оперативной гинекологии, урологии, ортопедии, диагностике, общей хирургии и ЭКО.

Об этом рассказал генеральный директор группы компаний "Мать и дитя" Марк Курцер.

Он отметил, что новый медицинский центр в Тюмени - это по сути многопрофильный госпиталь.

"Мы рассчитываем, что здесь будут пациенты и из других регионов. Наши основные преференции - это детское и женское здоровье, репродуктивные технологии, кардиопроблемы, сосудистые заболевания, мы занимаемся лечением пороков сердца, медициной плода, острым коронарным синдромом и многими другими вопросами", - пояснил Марк Курцер.

По его словам, такой же госпиталь уже год работает в Самаре, и за это время он проявил себя очень эффективным и удобным, поэтому проект масштабировали. Отличие сибирского варианта в большем количестве операционных. После Тюмени группа компаний планирует строить подобные центры и в других регионах, в том числе в Санкт-Петербурге.

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Президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Минздрава России имени Дмитрия Рогачева, профессор, академик РАН Александр Румянцев сообщил, что вместе с Марком Курцером работает уже более 30 лет.

"Помещения, палаты, операционные в тюменском госпитале не встроены в здание, как это обычно делают. Здесь все сразу строилось под современные технологии, поэтому все продумано: ширина дверей, гигиенические условия, вентиляция. Это образцово-показательная клиника", - подчеркнул академик и пожелал тюменцам лечиться и диагностироваться в госпитале "Мать и дитя "Тюмень".

Напомним, на открытии медицинского центра присутствовали первый заместитель председателя правительства Российской Федерации, министр финансов РФ Антон Силуанов и губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дарья Казакова