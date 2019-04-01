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Служба крови Тюменской области поздравляет доноров

Общество, 10:34 20 апреля 2019

Фото: Лига добровольцев ТюмГУ

Тюменская станция переливания крови отмечает Национальный день донора в России, который празднуется 20 апреля. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента здравоохранения.

"Донорское движение в регионе становится все более популярным. На сегодняшний день в Тюменской области более пяти тысяч почетных доноров. Каждый из них за свою жизнь не менее сорока раз сдал кровь или шестьдесят раз пожертвовал плазму. 303 человека получили это звание в прошлом году", - рассказал главный врач областной станции переливания крови Александр Гаврилей.

Всего в 2018 году сдали кровь и ее компоненты 19 тыс. 185 тюменцев, из них почти три тысячи - впервые. В 2018 году на станции заготовлено более 32 тыс. 500 литров цельной крови и, что примечательно, 4 тыс. 115 литров заготовлено в 180 выездных акциях по сбору крови.

Исследования показывают, что каждый третий житель планеты хоть раз в жизни нуждается в донорской крови. В нашей стране ежегодно в переливании крови нуждаются более миллиона пациентов.

Донором может стать любой. Но стоит перед этим ознакомиться с требованиями к донору, условиями сдачи крови, списком ограничений и противопоказаний. Есть и меры социальной поддержки доноров. Кровь без всякого вреда можно сдавать раз в два месяца, а плазму - через 14 дней.

Соб. инф.

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