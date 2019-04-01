Десять тюменских молодых бизнесменов изучат китайский рынок

russian.news.cn russian.news.cn

Десять тюменских молодых предпринимателей и студентов отправятся в Китай, чтобы изучить форматы взаимодействия на международном рынке и найти новых партнеров.

Международный молодежный бизнес-инкубатор – уникальная серия проектов, позволяющих ускорить и усилить кооперацию молодых людей в бизнесе, обмене инновациями и привлечении инвестиций на международном уровне. В 2018 году проект уже охватил 9 российских городов, молодые люди из которых отправились в Китай. В этом году такой шанс есть и у тюменской молодежи, сообщает "Мега".

Проект предполагает не только стажировку тюменцев в Китае, но и приезд делегации китайских предпринимателей на образовательную программу к нам в город. Это значит, что в сентябре этого года Тюмень примет 10 молодых предпринимателей из Китая. Городом-побратимом по проекту для Тюмени станет Гуанчжоу - один из ключевых торговых и промышленных центров Китая. Для резидентов будет проведена большая образовательная программа, посещение промышленных и торговых предприятий, знакомство с предпринимателями Китая. Поездка планируется на начало сентября 2019 года.

Участником проекта может стать любой желающий в возрасте от 18 до 35 лет, который имеет свой бизнес-проект в любой стадии разработки. Участие в проекте для студентов - бесплатное, предприниматели оплачивают только перелет Тюмень-Китай-Тюмень. Набор участников продлится до 1 июля 2019 года. Чтобы попасть в список участников необходимо зарегистрироваться на портале АИС "Молодежь России" и подать заявку на участие в программе инкубатора по этой ссылке. После подачи заявки участники пройдут несколько этапов отбора. Организаторы проекта: Российский Союз Молодежи, Тюменский индустриальный университет и Тюменское региональное отделение "ОПОРА РОССИИ".

Соб. инф.