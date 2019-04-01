Концессионное соглашение с компанией "Тюмень Водоканал" успешно реализуется в областном центре

Фото: abclocal.go.com Фото: abclocal.go.com

В Тюмени построят 25 километров новых сетей водоснабжения в 2019 году, сообщили в департаменте городского хозяйства администрации города.

На 2019 год действующей редакции концессионного соглашения между администрацией города и ООО "Тюмень Водоканал" запланировано выполнение 30 мероприятий. 11 их них будут завершены уже в текущем году. Концессионер реконструирует 17 км сетей водоснабжения и 3 км канализации, построит 25 км новых сетей водоснабжения и 18 км новой канализации.

Концессионное соглашение, в соответствии с которым компания обязуется обеспечить проектирование, создание, реконструкцию и ввод в эксплуатацию объектов водоснабжения и водоотведения, было заключено в декабре 2017 года. Оно рассчитано до ноября 2031 года. Общий объем инвестиций в отрасль за это время должен составить 23,5 млрд рублей. Первый год реализации соглашения городские власти оценивают положительно, сообщает "Вслух.ру".

Из 38 показателей, отраженных в договоре, по 34 отмечается выполнение и перевыполнение плана. На 2018 год соглашение предусматривало реализацию девяти мероприятий, восемь из которых выполнены в полном объеме. На последнем объекте - работы в завершающей стадии.

В 2019 году администрация Тюмени и "Тюмень Водоканал" намерены принять новую редакцию концессионного соглашения. Это необходимо для того, чтобы включить в план работ дополнительные объекты городского водного хозяйства и актуализировать действующую схему водоснабжения и водоотведения города.

Соб. инф.