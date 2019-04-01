Организаторы тюменского этнофестиваля "Небо и Земля" приглашают волонтеров

Фото Павел Моргун ВКонтакте Фото Павел Моргун ВКонтакте

Позитивные люди, готовые помочь в подготовке крупнейшего мультикультурного летнего праздника, требуются организаторам тюменского этнофестиваля "Небо и Земля".

Первая встреча школы волонтеров этнофестиваля пройдет в Тюменском технопарке 20 апреля с 18 до 20 часов, сообщает "Вслух.ru". Фестиваль "Небо и Земля" пройдет с 12 по 16 июня в экополисе "Фестивальный" недалеко от деревни Песьянка.

В этому году организаторы готовят для гостей фестиваля 300 мастер-классов, около 50 концертов, 400 мероприятий для детей. На сценах "Неба и Земли" выступят Гудимир, Федя Ларюшкин, Gilead, Sage, BudaLove, Cantadora и другие.

Соб. инф.