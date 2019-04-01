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Вербное воскресенье отметят православные христиане 21 апреля

Общество, 14:32 20 апреля 2019

holiday-ledi.ru

Вербное воскресенье отметят православные христиане 21 апреля. В честь этого церковного праздника, который посвящен почитанию Входа Господа в древний Иерусалим, верующие срезают веточки вербы и идут в церковь.

Освященные вербы хранят до следующего праздника. По словам протоиерея Григория Мансурова, главное - не выкидывать прошлогодние ветки вербы с бытовым мусором. Лучше, положить их в пакетик и сжечь, либо закопать в землю. К слову, точно также следует поступать и со старыми православными газетами, отслужившими свой век бумажными иконами, сообщает "КП".

Соб. инф.

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