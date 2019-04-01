Метод прессотерапии для реабилитации детей внедрен в Тюменской области

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Метод прессотерапии для реабилитации детей с различными заболеваниями внедрен в областном реабилитационном центре "Родник".

Прессотерапия – аппаратный пневмомассаж, который оказывает воздействие на лимфатическую систему с помощью сжатого воздуха. Метод известен благодаря его широкому применению в косметологии и флебологии, достаточно безопасен и нравится пациентами. Он помогает расширению сосудов, улучшению лимфодренажа и микроциркуляции, способствует обмену веществ.

Процедуру в "Роднике" проводят на устройстве "Лимфа-Э - 2" - это блок управления и манжеты на верхние и нижние конечности. Комплексный пневмомассаж конечностей применяется при заболеваниях нервной и нервно-мышечной систем в детском возрасте: от детского церебрального паралича и мышечных дистрофий до двигательных нарушений вследствие черепно-мозговых травм и нейроинфекций, сообщает пресс-служба департамента социального развития Тюменской области.

"Процедура прессотерапии рекомендуется к широкому применению в лечебной практике благодаря своей эффективности, безопасности и простоте. Ежедневно ее проходят до десятка из 92 юных пациентов центра", - рассказала врач-физиотерапевт Ольга Решетова.

Соб. инф.