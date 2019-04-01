"Тюменское экологическое объединение" наведет порядок на контейнерных площадках

Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

На усиленный режим работы перешли сотрудники компании "Тюменское экологическое объединение" в преддверии майских праздников. Об этом сообщил генеральный директор компании Константин Фрумкин. Региональный оператор по обращению с ТКО начал наводить порядок на территориях, прилегающих к контейнерным площадкам.

"Все контейнерные площадки и прилегающие к ним территории в ближайшие несколько дней будут убраны, весь мусор – вывезен. К работе подключены дополнительные единицы спецтехники, задействованы ломовозы и погрузчики", - отметил Константин Фрумкин.

Кроме этого, региональный оператор перед праздниками проведет обработку и чистку своего контейнерного парка. Все собственники мусоросборников могут подключиться к данному мероприятию, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

"Регоператор вышел на субботник на неделю раньше основного мероприятия, так как именно сейчас погодные условия позволяют проводить эти виды работ. Снег практически повсеместно растаял. Мусор, который был скрыт, оказался на поверхности. У нас задача – обеспечить расчистку и уборку в максимально короткий срок", - подытожил Константин Фрумкин.

Соб. инф.