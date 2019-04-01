Фестиваль "Абалакское поле" пройдет в Тюменской области с 6 по 7 июля

Фото ИА Тюменская линия Фото ИА Тюменская линия

Фестиваль исторической реконструкции "Абалакское поле" пройдет в Тюменской области с 6 по 7 июля. Центром притяжения туристов со всего мира туристический комплекс "Абалак" под Тобольском станет в одиннадцатый раз.

Профессиональные реконструкторы и любители средневековой культуры вновь встретятся на турнирах лучников, поединках один на один, показах исторических костюмов, соревнованиях по скандболу, тематической ярмарке, сообщает "Тюменская область сегодня".

Каждый раз фестиваль удивляет гостей воссозданием какого-нибудь особенного, древнего обряда. Полная программа мероприятий будет готова к началу лета.

Соб. инф.