Более четырехсот жителей Забайкалья пострадали от природных пожаров

| Фото: МЧС России | Фото: МЧС России

Более 400 человек считаются пострадавшими от природных пожаров по спискам, составленным в министерстве труда и социальной защиты населения Забайкальского края на 17 часов 20 апреля, сообщается на сайте правительства края.

По словам заместителя председателя правительства Забайкальского края по социальным вопросам Аягмы Ванчиковой, комиссии оперативного штаба работают в восьми муниципальных образованиях: Агинском, Александрово-Заводском, Борзинском, Дульдургинском, Краснокаменском, Ононском, Оловяннинском и Приаргунском районах.

"Организован обход семей, пострадавших от пожаров, как размещенных в пунктах временного пребывания, так и поселившихся у родственников. Наши специалисты выясняют ущерб, решают вопросы по восстановлению утерянных при пожаре документов. Также мы составляем списки граждан для определения потребности в материальной и финансовой помощи. Информация из некоторых районов еще поступает, – сообщила Аягма Ванчикова.

В крае организована работа пунктов помощи пострадавшим, куда земляки несут вещи первой необходимости, одежду, постельные принадлежности. Также открыт расчетный счет Фонда поддержки детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, куда уже начали поступать денежные средства. Кроме того, на днях в Забайкалье прибудет гуманитарный груз из соседней Бурятии.

Напомним, что штормового ветра и перехода степных палов и возгораний произошли пожары в 15 населённых пунктах. В результате пожаров пострадали 27 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Огнем уничтожены 111 домов, из них 91 жилой дом, 20 нежилых домов. Уничтожено 35 надворных построек. В пунктах временного размещения находится 39 человек, из них 19 детей. Сгорело 12 животноводческих стоянок, погибло 30 голов крупного рогатого скота.