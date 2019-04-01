Рисунки тюменских школьников отправятся на выставку в Сочи

Фото: trud.admtyumen.ru Фото: trud.admtyumen.ru

Тюменские школьники успешно участвуют в конкурсах юных художников. На днях стало известно о включении нескольких их работ в экспозицию выставки в Сочи, сообщает пресс-служба областного департамента труда и занятости населения.

В министерстве труда и социальной защиты РФ завершился отбор работ победителей региональных конкурсов детского рисунка "Охрана труда глазами детей" для экспонирования на V Всероссийской неделе охраны труда в Сочи.

Тюменскую область представят конкурсные работы Ахмеда Мержоева "Безопасность на стройке" и Марины Кушнеровой "Ведь стремянка есть для этого". Конкурс детских рисунков был объявлен в рамках месячника охраны труда, который проходит в Тюменской области. Акция приурочена ко Всемирному дню охраны труда, который отмечается по инициативе Международной организации труда 28 апреля.

Соб. инф.