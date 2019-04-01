Бесплатные лекции о живописи пройдут в тюменском театральном центре "Космос"
Фото: mkrf.ru
Открытые лекции по изобразительному искусству пройдут в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 23 и 30 апреля.
23 апреля в 19 часов лекцию-встречу "Сюрреализм: особенности, известные личности и картины" проведет художник, искусствовед Константин Росляков. 30 апреля в 19 часовлекцию-встречу "Мексиканский сюрреализм в образе Фриды Кало" проведет художник, участник региональных и международных выставок, член молодежного объединения "Союз художников России" Алёна Козиол.
Вход бесплатный. Необходима регистрация.
Соб. инф.