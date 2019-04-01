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Бесплатные лекции о живописи пройдут в тюменском театральном центре "Космос"

Общество, 10:54 21 апреля 2019

Фото: mkrf.ru

Открытые лекции по изобразительному искусству пройдут в молодежном театральном центре "Космос" в Тюмени 23 и 30 апреля.

23 апреля в 19 часов лекцию-встречу "Сюрреализм: особенности, известные личности и картины" проведет художник, искусствовед Константин Росляков. 30 апреля в 19 часовлекцию-встречу "Мексиканский сюрреализм в образе Фриды Кало" проведет художник, участник региональных и международных выставок, член молодежного объединения "Союз художников России" Алёна Козиол.

Вход бесплатный. Необходима регистрация.

Соб. инф.

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