Библиотека альманаха "Тобольск и вся Сибирь" пополняется уникальными книгами

Фото: Министерство культуры РФ Фото: Министерство культуры РФ

Фонд "Возрождение Тобольска" сохраняет творчество сибирских классиков, издавая их в серии библиотеки альманаха "Тобольск и вся Сибирь". Одним из таких изданий является книга избранных произведений томского писателя Сергея Заплавного, связанных с историей Сибири.

В нем рассказывается уникальная история о том, как сибирская дружина под руководством первого томского воеводы Василия Тыркова влилась в народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и участвовала в освобождении Москвы от польско-литовского нашествия, сообщает "Тюменская область сегодня".

Книги написаны живым и высокохудожественным языком и являются сибирской классикой.

Соб. инф.