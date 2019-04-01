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Библиотека альманаха "Тобольск и вся Сибирь" пополняется уникальными книгами

Общество, 11:36 21 апреля 2019

Фото: Министерство культуры РФ

Фонд "Возрождение Тобольска" сохраняет творчество сибирских классиков, издавая их в серии библиотеки альманаха "Тобольск и вся Сибирь". Одним из таких изданий является книга избранных произведений томского писателя Сергея Заплавного, связанных с историей Сибири.

В нем рассказывается уникальная история о том, как сибирская дружина под руководством первого томского воеводы Василия Тыркова влилась в народное ополчение Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского и участвовала в освобождении Москвы от польско-литовского нашествия, сообщает "Тюменская область сегодня".

Книги написаны живым и высокохудожественным языком и являются сибирской классикой.

Соб. инф.

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