  • 21 апреля 201921.04.2019воскресенье
  • USD63,9602
    EUR71,9232
  • В Тюмени 4..6 С 2 м/с ветер юго-западный

Благотворительная акция "Азбука города" началась в Тюмени

Общество, 12:38 21 апреля 2019

Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень

Благотворительная акция "Азбука города" стартовала в Тюмени. В рамках акции подростки и наставники проекта "Шанс. ПрофВох" создадут стилизованный алфавит, который появится на футболках. Их выставят на продажу, а вырученные деньги передадут в благотворительный фонд.

В акции участвуют предприниматели, блогеры, представители бизнеса и СМИ. Каждый получит одну из 33 букв, а затем разработает для нее интересное и оригинальное оформление. Презентация проекта пройдет 27 апреля.

Напомним, проект "Шанс.ПрофBox" в этом году профориентирован и проходит по системе двойного наставничества: подростки делились на команды и знакомились с профессиями тележурналиста и графического дизайнера.

"Когда захотела принять участие в "Шанс. ПрофВох", не было мыслей получится или нет, просто хотелось чем-то себя занять после школы. Теперь я делаю то, что мне близко и хочу знать еще больше", - рассказала Диана Голенецких.

Напомним, в первой волне проекта "Шанс" принимали участие 16 подростков. За три года своих наставников обрели 162 ребенка, сообщает "Мега".

Соб. инф.

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
12:38 21.04.2019Благотворительная акция "Азбука города" началась в Тюмени
12:02 21.04.2019Россияне увидят первый весенний звездопад
11:36 21.04.2019Библиотека альманаха "Тобольск и вся Сибирь" пополняется уникальными книгами
11:14 21.04.2019Оператор фильмов "Лето" и "Селфи" получил премию "Белый квадрат"