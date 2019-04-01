Благотворительная акция "Азбука города" началась в Тюмени

Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень Фото: Шанс | Сделай шаг вперед | Тюмень

Благотворительная акция "Азбука города" стартовала в Тюмени. В рамках акции подростки и наставники проекта "Шанс. ПрофВох" создадут стилизованный алфавит, который появится на футболках. Их выставят на продажу, а вырученные деньги передадут в благотворительный фонд.

В акции участвуют предприниматели, блогеры, представители бизнеса и СМИ. Каждый получит одну из 33 букв, а затем разработает для нее интересное и оригинальное оформление. Презентация проекта пройдет 27 апреля.

Напомним, проект "Шанс.ПрофBox" в этом году профориентирован и проходит по системе двойного наставничества: подростки делились на команды и знакомились с профессиями тележурналиста и графического дизайнера.

"Когда захотела принять участие в "Шанс. ПрофВох", не было мыслей получится или нет, просто хотелось чем-то себя занять после школы. Теперь я делаю то, что мне близко и хочу знать еще больше", - рассказала Диана Голенецких.

Напомним, в первой волне проекта "Шанс" принимали участие 16 подростков. За три года своих наставников обрели 162 ребенка, сообщает "Мега".

Соб. инф.