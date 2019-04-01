Тюменские птицеводы осваивают новый рынок сбыта

Фото: продо.рф Фото: продо.рф

Птицефабрика "ПРОДО Тюменский бройлер" намерена расширить географию поставок своей продукции - к Казахстану, куда продукция уже поставляется, в ближайшем будущем добавится Киргизия. Об этом сообщила директор предприятия Оксана Величко.

"После визита делегации Тюменской области во главе с губернатором Александром Моором в Киргизию, у наших предприятий появляются новые рынки сбыта. С реализацией инвестпроекта по строительству шести птичников мы имеем возможность существенно увеличить выпуск продукции. Сейчас составляем договор о ее поставках в Киргизию, хотя тюменский региональный рынок остается приоритетом", - рассказала Оксана Величко.

На днях на птицефабрике прошел аудит производства от независимого агентства Бюро Веритас. Получено подтверждение, что "Тюменский бройлер" соответствует международным стандартам качества по безопасности пищевой продукции. Этому предшествовала большая работа нашего коллектива: усовершенствована схема входного и лабораторного контроля, установлены четкие требования в части качества и безопасности для поставщиков сырья и материалов.

Соб. инф.