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Тюменские школьники исполнили роли исторических героев

Общество, 17:44 21 апреля 2019

Фото: Министерство культуры РФ

Проект "История на ощупь" создали ученики второго класса тюменской школы № 40 и их классный руководитель Татьяна Яркова. Он рассказывает об известных людях вне времени и пространства.

Работа над проектом началась осенью 2018 года: для исследования выбрали музей исторической личности, провели анкетирование и по психотипам для всех учеников класса определили героев. Дальше ребята смотрели фильмы, изучали характеры, готовили костюмы и грим, заучивали роли.

На школьном театральном фестивале "Сорока" ребята представили ролик о том, как готовился проект. Мальчишки и девчонки предстали в образах Шахерезады, Шерлока Холмса, княгини Ольги, короля Артура, Зорро, Одри Хепберн, сообщает "Тюменская область сегодня".

Соб. инф.

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