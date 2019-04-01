Тюменцам советуют, как уберечь детей от падений из окон

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

В теплую погоду возрастает угроза падений детей из окон. Ограничители, фиксаторы, блокираторы, замки помешают ребенку открыть окно. Их можно купить в строительных магазинах, напоминает землякам жительница областного центра Оксана Иванова.

"Не забывайте и о том, что москитная сетка должна быть прочной и только в металлической раме. Обычные пластиковые рамки быстро теряют свою прочность и ломаются при минимальном усилии", - отмечает она.

Чтобы надежно закрыть все окна в двухкомнатной квартире, нужно, как минимум пять замков или блокираторов. Один блокиратор стоит в пределах 500 рублей. Можно полностью заблокировать по одной оконной раме в комнате (забить гвоздями, прикрепить шурупами, пока дети не вырастут), чтобы вы сами могли открыть только одно окно. Таким образом, вам потребуется не пять, а три блокиратора (третий на кухне). Можно еще сэкономить, если сделать блокираторы самим. Скрепите две металлические проушины стальным тросом - и шире, чем нужно, окно уже не открыть, сообщает "Вслух.ru"