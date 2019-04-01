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Тюменским пятиклассникам расскажут, какие бывают экзамены

Общество, 19:49 21 апреля 2019

Фото: департамент образования Тюменской области

В преддверии основной волны ЕГЭ ученики пятых классов школ Тюменской области узнают, что такое экзамены. Ребят ждет урок, где они узнают, какими были экзамены в Древней Греции, Китае, в средние века, в эпоху Просвещения, новое и советское время, а также какими экзамены стали в наши дни.

В рамках урока ребятам расскажут, что такое ГИА, ВПР, НИКО.

"В завершение занятия пятиклассникам предложат заполнить карты желаний и загадать, чем будет наполнен их путь от 5 до 9 или 11 класса, - рассказала пресс-секретарь департамента образования и науки Тюменской области Евгения Самохвалова. - Каждый школьник создаст свою карточку и опустит ее в капсулу, которую учителя сберегут до выпускных классов. На последнем звонке, в преддверии экзаменов, ребята вскроют капсулы и расскажут, что из загаданного уже сбылось".

На вопросы школьников ответят начальник управления общего образования департамента образования и науки Тюменской области Людмила Чеботарь и уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, сообщает "АиФ в Западной Сибири".

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