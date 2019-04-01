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Синоптики прогнозируют небольшое похолодание к концу недели

Общество, 11:36 22 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Небольшое похолодание прогнозируют синоптики в Тюмени к концу наступившей недели, с 22 по 27 апреля.

Как сообщает центр Фобос, в начале недели к региону будут смещаться поля фронтальной облачности, поэтому в отдельные дни возможные небольшие дожди. Большую часть недели температурный режим ожидается сравнительно теплым – от 9 до 14 градусов тепла. А в четверг-пятницу в регион прорвутся арктические воздушные массы, и похолодает на 4-5 градусов.

В Тюмени 22 и 23 апреля дневная температура воздуха составит от 9 до 14 градусов тепла, ночью столбики термометров опустятся до плюс 2 градусов. В отдельные часы возможны кратковременные дожди.

24 апреля обещает быть дождливым днем, воздух днем прогреется до плюс 11 градусов. 25 апреля похолодает до плюс 7 градусов, а 26 апреля – до плюс 4, пройдут дожди.

В выходные ожидается от 6 до 8 градусов тепла, ночью похолодает до минус 1.

Любовь Голышева

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