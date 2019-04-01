23 апреля - события дня
В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Цифровой контур здравоохранения региона: достижения и планы в рамках реализации национального проекта".
В Тюмени в 13 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11, 4 этаж) начнется совещание с участием представителей Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ с тюменскими застройщиками "Перевод проектов жилищного строительства на работу по счетам эскроу".
В Тюмени в 18 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, корп.11) начнется встреча представителей администрации города, ведомств с жителями района.
Этот день в истории:
1896 - в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.
1836 - вышел первый том журнала "Современник".
1907 - Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.
1932 - в Стратфорде-он-Эйвоне открыт Королевский шекспировский театр, который проводит шекспировские фестивали.
1945 - освобождены узники концлагеря Равенсбрюк.
1942 - в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.
1951 - учрежден Олимпийский комитет СССР.
1954 - в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.
1959 - культурно-просветительская школа Тобольска преобразована в тобольское культурно-просветительское училище.
1964 - создан театр на Таганке.