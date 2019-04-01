23 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Цифровой контур здравоохранения региона: достижения и планы в рамках реализации национального проекта".

В Тюмени в 13 часов в Главном управлении строительства Тюменской области (ул. Некрасова, 11, 4 этаж) начнется совещание с участием представителей Единого института развития в жилищной сфере ДОМ.РФ с тюменскими застройщиками "Перевод проектов жилищного строительства на работу по счетам эскроу".

В Тюмени в 18 часов в Центре татарской культуры (ул. Щербакова, 4, корп.11) начнется встреча представителей администрации города, ведомств с жителями района.

Этот день в истории:

1896 - в Нью-Йорке прошел первый в Америке киносеанс.

1836 - вышел первый том журнала "Современник".

1907 - Джек Лондон отправился в путешествие вокруг света на двухмачтовом судне.

1932 - в Стратфорде-он-Эйвоне открыт Королевский шекспировский театр, который проводит шекспировские фестивали.

1945 - освобождены узники концлагеря Равенсбрюк.

1942 - в Германии объявлена сельскохозяйственная повинность для мальчиков 14-16 лет и девочек 16-17 лет.

1951 - учрежден Олимпийский комитет СССР.

1954 - в НБА введено правило 24 секунд, в течение которых владеющая мячом команда должна выполнить бросок по кольцу.

1959 - культурно-просветительская школа Тобольска преобразована в тобольское культурно-просветительское училище.

1964 - создан театр на Таганке.