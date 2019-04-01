Ходить всегда и везде пожелала тюменцам Ирина Слуцкая

| Фото: Тюмень - наш дом | Фото: Тюмень - наш дом

Ходить всегда и везде пожелала тюменцам двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая на открытии фестиваля здоровья и северной ходьбы "Ходи, Россия!", который прошел на Цветном бульваре в Тюмени 22 апреля.

"Всем вам я хочу пожелать здоровья, сил, чтобы ваши глаза всегда светились от радости. Чувствуйте себя всегда так, как вы чувствуете себя, пройдя километров пять-десять", - сказала она.

"Ходи, Россия! 2019" - это масштабный проект Добровольного физкультурного союза. В Тюмень его доставили в рамках железнодорожного тура "Добропоезд" основательница союза Ирина Слуцкая и известный финский спортсмен-лыжник, президент World Original Nordic Walking Federation (ONWF) Марко Кантанева.

Ирина Слуцкая вручила главе города благодарность за вклад в реализацию программ союза и подчеркнула, что северная ходьба уникальна тем, что никогда не стоит на месте. Она выразила уверенность, что тренеры и активисты Добровольного физкультурного союза, подружившись с Тюменью, будут приезжать снова, чтобы показать новые методики и новые техники.

Глава Тюмени Руслан Кухарук добавил, что главная цель работы по созданию комфортной среды и цель акции "Добропоезд" совпадают. "Независимо от того, когда и как человек получил травму, из-за чего изменилась его жизнь, – выход есть всегда. Все зависит от человека, но должны быть рядом те люди, которые могут поддержать, поделиться опытом. В Тюмени скандинавской ходьбой занимаются активно с 2012 года и сейчас у нее тысячи поклонников, которые ежедневно, в любое время года выходят на свои занятия и продвигают этот вид спорта", - сказал Руслан Кухарук.

В фестивале приняли участие более сотни тюменцев. Местом старта и финиша марша скандинавской ходьбы стали арочные ворота. Его участники, привыкшие к быстрому темпу, сделали круг по Цветному бульвару за 10-15 минут.

Как сообщила одна из тюменских участниц Татьяна Авдеенко, скандинавской ходьбой их группа из 15 человек занимается каждый день в сквере им. Александра Моисеенко и на фестиваль они пришли вместе: "Мы очень любим северную ходьбу, занимаемся ею с тренером и, конечно, рады, что в Тюмени прошло такое масштабное мероприятие, мы не могли его пропустить".

Напомним, проект "Ходи, Россия!" стартовал в середине февраля в Сочи и завершится масштабным фестивалем в сентябре в Санкт-Петербурге.

Ирина Кургузова