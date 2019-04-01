Александр Моор потребовал усилить контроль за лесными пожарами

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поручил усились контроль за лесными пожарами.

На заседание оперативного штаба он потребовал от ведомств, занимающихся контролем за пожароопасной ситуацией, вести ежедневный мониторинг, усилить авиационное и наземное патрулирование лесов, чтобы не допустить возникновения пожаров. Особое внимание, по его словам, следует обратить на места массового отдыха граждан, населенные пункты, дачные и садоводческие кооперативы, летние оздоровительные лагеря, прилегающие к лесным массивам.

"Всем службам необходимо усилить контроль за пожарной обстановкой, особенно в преддверии майских праздников, а также максимально активизировать профилактическую работу с людьми. Этот вопрос требует повышенного внимания: рейды, профилактика, своевременное выявление возгораний, реагирование и оперативное их устранение. Важна слаженная работа всех ведомств, ответственных за обеспечение пожарной безопасности", – сказал глава региона.

Весенний пик пожарной опасности традиционно приходится на майские праздники. Именно в это время происходит большее количество лесных и ландшафтных пожаров.

Как рассказал директора областного департамента лесного комплекса Николай Пуртов, по состоянию на 22 апреля на территории Тюменской области ликвидировали 4 лесных и 18 ландшафтных пожаров. Региону присвоен 2 класс пожарной опасности.

По информации УМЧС по Тюменской области, с начала противопжарного периода возбудили 118 административных дел, 108 человек привлекли к ответственности.

Пожароопасный сезон установлен с 19 апреля на территориях Абатского, Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Исетского, Ишимского, Казанского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сладковского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского, Юргинского, Ялуторовского, Ярковского районов, Заводоуковского, Голышмановского городских округов. На территориях Вагайского, Тобольского и Уватского муниципальных районов пожароопасный сезон будет установлен с 26 апреля 2019 года.