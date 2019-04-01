24 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 9 часов в ТИУ (ул. Луначарского, 2) начнется всероссийская олимпиада по строительству.

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция "Организация шествия "Бессмертного полка" 9 мая в Тюмени".

В Тюмени в 14 часов в спортивном комплексе "Лидер" (ул. Мельникайте, 123а) начнется награждение победителей открытого чемпионата и первенства города по спортивной гимнастике среди юношей.

В Тюмени в 14 часов 30 минут в центре "Олимпийская ребячка" начнется открытое заседание областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления населения, занятости несовершеннолетних. В 13 часов 45 минут начнется пресс-подход.

В Тюмени в центре "Красная гвоздика" пройдут курсы повышения квалификации для социальных работников "Основы практического ухода за больными людьми и обучение навыкам самоухода".

В п. Новотарманский Тюменского района пройдет муниципальный научный форум молодых исследователей "Шаг в будущее - 2019".

Этот день в истории:

1490 - родился Франциск Скорина, белорусский первопечатник, начавший тиснение книг раньше Ивана Федорова (с 1517 года).

1877 - началась русско-турецкая война 1877-1878 годов.

1898 - Испания отвергла американский ультиматум о выводе своих войск с Кубы и объявила войну США.

1915 - из полутора миллионов проживавших в Османской империи армян были уничтожены почти две трети, включая женщин, детей и стариков. В Армении эта трагическая дата отмечается как День памяти жертв геноцида.

1916 - родился Григорий Федотов, первый советский футболист, забивший в официальных матчах 100 голов.

1916 - начало Пасхального восстания в Ирландии против британского владычества.

1918 - американские войска начали интервенцию в Советскую Россию, высадившись в Мурманске.

1938 - на экраны вышла комедия Григория Александрова "Волга-Волга".

1942 - родилась американская певица и актриса Барбра Стрейзанд.

1946 - первые полеты на реактивных самолетах МиГ-9 и Як-15.

1967 - пришедшая к власти в Греции хунта запретила ношение мини-юбок.

1970 – Китай запустил свой первый космический спутник.

2001 - Элтон Джон выступил с концертом в Екатерининском дворце.

2007 - в Москве в храме Христа Спасителя прошла церемония всенародного прощания по случаю кончины первого президента России Бориса Ельцина.

2013 - обрушение здания в Саваре (Бангладеш), погибли 1 тыс. 127 человек, ранены свыше 2 тыс. 500.