Александр Моор поставил задачи представителям органов местного самоуправления

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Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в XI съезде Совета муниципальных образований, где обозначил первоочередные задачи для глав муниципалитетов и поселений.

"Жители муниципальных образований обращаются в органы местного самоуправления со своими самыми насущными проблемами. От того, как они решаются на местном уровне, зависит настроение людей. Поэтому повышение качества жизни граждан – основная цель работы любого уровня власти – и муниципального, и регионального. Мы работаем вместе в управленческой парадигме, в одной команде и не делим задачи, а решаем их и несем ответственность", – отметил он.

Совет муниципальных образований Тюменской области, по мнению главы региона, отличная площадка, где представители территорий могут обменяться опытом и лучшими практиками.

Участники совещания обсудили результаты исполнения резолюции предыдущего съезда и рассмотрели вопрос об учреждении региональной ассоциации ТОС.