  • 23 апреля 201923.04.2019вторник
  • USD63,7860
    EUR71,7210
  • В Тюмени 5..7 С 2 м/с ветер западный

Александр Моор поставил задачи представителям органов местного самоуправления

Губернатор, 19:40 23 апреля 2019

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Александр Моор принял участие в XI съезде Совета муниципальных образований, где обозначил первоочередные задачи для глав муниципалитетов и поселений.

"Жители муниципальных образований обращаются в органы местного самоуправления со своими самыми насущными проблемами. От того, как они решаются на местном уровне, зависит настроение людей. Поэтому повышение качества жизни граждан – основная цель работы любого уровня власти – и муниципального, и регионального. Мы работаем вместе в управленческой парадигме, в одной команде и не делим задачи, а решаем их и несем ответственность", – отметил он.

Совет муниципальных образований Тюменской области, по мнению главы региона, отличная площадка, где представители территорий могут обменяться опытом и лучшими практиками.

Участники совещания обсудили результаты исполнения резолюции предыдущего съезда и рассмотрели вопрос об учреждении региональной ассоциации ТОС.

admtyumen.ru admtyumen.ru admtyumen.ru ﻿

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# Александр Моор , муниципальные власти , муниципальные образования

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:40 23.04.2019Александр Моор поставил задачи представителям органов местного самоуправления
10:41 23.04.2019Александр Моор потребовал усилить контроль за лесными пожарами
20:52 22.04.2019Александр Моор: студвесна - фестиваль всех творческих молодых людей
13:26 22.04.2019Растет число обратившихся в региональные МФЦ