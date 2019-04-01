25 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в департаменте АПК Тюменской области (ул. Хохрякова, 47, 3 этаж, зал заседаний) начнется заседание Общественного совета при департаменте АПК.

В Тюмени в 10 часов на площади Памяти (ул. Мельникайте, 111) начнется Всероссийский автопробег Росгвардии "Вахта Памяти. Сыны Великой победы".

В Тюмени в 10 часов в Тюменской городской думе (ул. Первомайская, 20) начнется заседание Тюменской гордумы.

В Тюмени в 10 часов в колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45) начнется региональный этап фестиваля "Робофинист".

В Тюмени в 11 часов в информационном агентстве "Тюменская линия" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция, посвященная открытию второго сезона международного фотоконкурса WorldEcoPhoto.

В Тюмени в 14 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Осипенко, 81) начнется пресс-конференция заместителя губернатора, директора департамента АПК Тюменской области Владимира Чейметова "О проведении весенне-полевых работ и готовности к посевной-2019".

В Тюмени в 15 часов в ТИУ (ул. 50 лет октября, 38) начнется Всероссийская акция "Марафон победы".

В Тюмени в 15 часов в отеле "Ремезов" при поддержке информационного агентства "Тюменская линия" начнется круглый стол "Рынок недвижимости Тюмени. Покупка новостройки без риелтора".

В Тюмени в 18 часов в ресторане "Дворянское гнездо" бизнес-отеля "Евразия" (Советская, д.20, 2 этаж) начнется финал конкурса "Мисс iT Тюменской области 2019".

В Тюмени в центре "Красная гвоздика" пройдут курсы повышения квалификации "Основы практического ухода за больными людьми и обучение навыкам самоухода".

В Тюмени в детском центре "Олимпийская ребячка" пройдет областной семинар организаторов детского отдыха.

В Тюмени в спортивном комплексе аккумуляторного завода (ул. Луначарского, 18) пройдет чемпионат и первенство по спортивной гимнастике среди девушек.

В Ишиме в 11 часов в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Сезон клещей: вопросы профилактики".

В Ишиме в 11 часов 30 минут в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" (ул. Артиллерийская, 23) начнется пресс-конференция "Ишимский пединститут в преддверии приемной кампании-2018".

В с. Аромашево в 10 часов в центре занятости (ул. Ремесленная, 9А) начнется специализированная мини-ярмарка вакансий рабочих мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья.

Этот день в истории:

1792 - во Франции впервые при казни использована гильотина.

1826 - в Англии запатентован первый автомобиль с двигателем внутреннего сгорания.

1849 - русский император Николай I повелел написать имена всех кавалеров ордена Георгия на памятных досках Георгиевского зала Большого Кремлевского дворца.

1901 - в Нью-Йорке впервые введены автомобильные номера.

1956 - совершил первый полет прототип первого винтокрылого летательного аппарата – машины Бенсен И-8И "Джиробоут".

1966 - в Ташкенте произошло землетрясение, жертвами которого стали тысячи человек.

1940 - на московском автозаводе им. КИМа собран первый опытный советский малолитражный автомобиль "КИМ-10".