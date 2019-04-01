Геннадий Иванов предлагает расширить информацию о героях "Бессмертного полка"

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

В формат шествия "Бессмертного полка", который пройдет 9 Мая в Тюмени и во всех городах России, неплохо было бы внести некоторые изменения. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" заявил сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" Геннадий Иванов.

"Два года назад я дополнил оборотную сторону портрета моего отца дополнительными сведениями: где и когда родился, когда умер, где воевал, какие награды имеет, - пояснил он, - в прошлом году, когда я вместе с Владимиром Путиным шел по Москве в колонне "Бессмертного полка", я все время поворачивал портрет то одной, то другой стороной, чтобы эти сведения можно было прочитать".

Геннадий Иванов предлагает всем тюменцам поступить также - разместить на оборотной стороне портрета короткую информацию о человеке: где воевал, если погиб – где, перечислить самые значимые награды.

"Когда формируется колонна, люди знакомятся, общаются и, конечно, читают все, что указано на штендерах о героях", - уверен он.

Сопредседатель Общероссийского общественного гражданско-патриотического движения "Бессмертный полк России" еще раз обратился к автолюбителям региона, которые размещают на автомобилях надписи "Спасибо деду за Победу".

"А какого деда вы благодарите,- спрашивает он. - Прикрепите фото, напишите имя, отметьте, где служил, где погиб. Это не нарушит никакие правила.

В Тюменской области ежегодно растет число желающих пройти по главным улицам населенных пунктов с портретами воинов-победителей, узников концлагерей и всех, кто трудился в тылу. Только в 2018 году в Тюмени в шествии приняли участие более 80 тыс. человек: взрослые и дети почтили память героев Великой Отечественной войны, выразили признание и уважение ветеранам.

Борис Олейник