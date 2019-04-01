Александр Моор открыл крупную молочную ферму в Ялуторовском районе

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Молочно-товарная ферма на 1 тыс. 240 голов с полным циклом выращивания молодняка введена в эксплуатацию в с. Петелино Ялуторовского района 24 апреля. В торжественной церемонии открытия нового сельхозпредприятия принял участие губернатор Тюменской области Александр Моор.

"Строительство крупнейшей в Ялуторовском районе фермы завершено в срок и с должным качеством. У меня нет никаких сомнений в том, что инвестор выполнит все планы, связанные с дальнейшим развитием молочного и мясного животноводства, глубокой переработкой сельхозпродукции", - отметил Александр Моор. По его мнению, создание современного животноводческого предприятия имеет большое значение для села Петелино и всего Ялуторовского района.

Общий объем капиталовложений в строительство фермы, приобретение животных, техники и оборудования составил более 1 млрд 184 млн рублей, сообщил основной учредитель компании-инвестора "Офисный центр "Парус" Алексей Бобров. В рамках инвестпроекта уже создано около 350 рабочих мест с достойной, по сельским меркам, заработной платой. В дальнейшем планируется создать еще порядка 150 рабочих мест для инженеров, микробиологов и других специалистов высокой квалификации.

"Мы намерены развивать предприятие, как агропромышленный кластер, основанный на растениеводстве, молочном и мясном животноводстве, глубокой переработке молока и мяса. Намереваемся производить продовольственные товары высокого качества, которые найдут своих потребителей не только в Тюменской области, но и в других регионах страны. Реализация этих планов обеспечит не только хорошие налоговые поступления в районный и областной бюджеты, но и высокий уровень жизни для работников и их семей", - рассказал Алексей Бобров. Он поблагодарил губернатора и правительство Тюменской области за поддержку.

По мнению главы Ялуторовского района Андрея Гильгенберга, ввод в эксплуатацию новой современной фермы позволит муниципалитету выйти на передовые позиции в производстве молока.

"Инвестор привлекает в районный агропромышленный комплекс квалифицированных специалистов. Таким образом, у нас создается группа интеллектуалов, которая способна повести за собой другие сельхозпредприятия. Это имеет большое значение для развития сельского хозяйства", - отметит глава муниципалитета.

Важно, что инвесторы не только реализуют бизнес-проект, нацеленный на получение прибыли, но и заботятся о социальном развитии села, создании комфортной среды для жизни людей, подчеркнул Александр Моор. В планах - строительство жилья, ремонт школы и клуба в с. Петелино.

"Создание агропромышленного производства с цивилизованными условиями труда и развитие социальной сферы дадут хороший синергетический эффект для села. Мы готовы поддерживать такие проекты, поскольку они приносят пользу и предпринимателям, и сельским жителям", - сказал глава региона.

Евгений Бабенко