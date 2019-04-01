Колонна "Бессмертного полка" в Тюмени 9 мая начнет формироваться от улицы Челюскинцев

фото "Тюменская линия" фото "Тюменская линия"

Масштабную копию знамени Победы, которая откроет шествие "Бессмертного полка" в Тюмени 9 мая, будут нести 60 человек. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" сообщила заместитель директора департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Светлана Субботина.

"Это представители общественной организации "Боевое братство" и лучшие кадеты и юнармейцы, - пояснила она. - За ними штендер "Бессмертного полка" традиционно будет нести курсант ТВВИКУ. Баннер "Бессмертный полк" мы доверяем нашим спортсменам-баскетболистам. Ребята сильные рослые. За ними будет следовать две шеренги флагов "Бессмертного полка". Вслед за ними пойдет собственно колонна полка, которую сформируют горожане с портретами своих близких – героев Великой Отечественной войны".

Формирование колонны, по словам Светланы Субботиной, начнется формироваться с 9 часов 9 мая от пересечений улиц Республики и Челюскинцев. Горожанам она не советует приходить так рано, так как им предстоит построиться в шеренги не более 20 человек в каждой от пересечения улиц Республики и Кирова.

"Можно подойти к 9 часам 30 минутам, -считает она. - Места в колонне хватит всем".

За порядком в колонне "Бессмертного полка", как и в прошлом году, будут следить волонтеры. Их в этом году будет вдвое меньше – 500 человек. "Их задача – правильно сформировать голову колонны, - пояснила Светлана Субботина. - Они возьмутся за руки, чтобы ни одна шеренга не превысила 20 человек. Это делается, в первую очередь, для безопасности самих же участников шествия".

Для безопасности организаторы шествия рекомендуют горожанам не брать с собой детские коляски. "В случае быстрого движения колонны коляску могут перевернуть, либо она может стать причиной травмы", - отмечается в специально выпущенной памятке.

Борис Олейник