  • 24 апреля 201924.04.2019среда
  • USD63,7906
    EUR71,7453
  • В Тюмени 6..8 С 2 м/с ветер юго-западный

Более пятисот ветеранов и тружеников тыла со всего региона отдохнут в "Красной гвоздике"

Общество, 14:43 24 апреля 2019

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла со всей Тюменской области отдохнут в оздоровительном центре "Красная гвоздика" в 2019 году. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор учреждения Маргарита Бабушкина.

Она отметила, что в первый заезд в "Красную гвоздику" заселились 200 человек. В течение 14 дней они будут проходить оздоровительные процедуры.

"Большое внимание уделяем тому, чтобы приучать людей к сохранению активного образа жизни. Здоровое питание, здоровый образ жизни и физическая активность всегда помогают людям продлить жизнь, сделать ее полноценной и качественной. С ними в том числе работают психологи, которые рассказывают, как сохранить когнитивные навыки, как решить проблемы во взаимоотношениях с внуками и детьми", - пояснила Маргарита Бабушкина.

Второй заезд пройдет после 9 мая, и третий придется на осень.

Пенсионеры, не попадающие в категорию ветеранов и тружеников тыла, могут отдохнуть в "Красной гвоздике" на условиях софинансирования, для них стоимость путевки обойдется в 35-50% от ее полной цены. Сотрудники санатория также ждут гостей и из северных округов.

Дарья Казакова

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# ветераны , День Победы , Красная гвоздика , социальная поддержка

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:16 24.04.2019Привиться без предварительной записи могут тюменцы в городских поликлиниках
14:54 24.04.2019В Тюмени планируют развивать велошеринг
14:43 24.04.2019Более пятисот ветеранов и тружеников тыла со всего региона отдохнут в "Красной гвоздике"
14:32 24.04.2019Участие в шествии "Бессмертного полка" не требует регистрации