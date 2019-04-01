Более пятисот ветеранов и тружеников тыла со всего региона отдохнут в "Красной гвоздике"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 500 ветеранов Великой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла со всей Тюменской области отдохнут в оздоровительном центре "Красная гвоздика" в 2019 году. Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" сообщила директор учреждения Маргарита Бабушкина.

Она отметила, что в первый заезд в "Красную гвоздику" заселились 200 человек. В течение 14 дней они будут проходить оздоровительные процедуры.

"Большое внимание уделяем тому, чтобы приучать людей к сохранению активного образа жизни. Здоровое питание, здоровый образ жизни и физическая активность всегда помогают людям продлить жизнь, сделать ее полноценной и качественной. С ними в том числе работают психологи, которые рассказывают, как сохранить когнитивные навыки, как решить проблемы во взаимоотношениях с внуками и детьми", - пояснила Маргарита Бабушкина.

Второй заезд пройдет после 9 мая, и третий придется на осень.

Пенсионеры, не попадающие в категорию ветеранов и тружеников тыла, могут отдохнуть в "Красной гвоздике" на условиях софинансирования, для них стоимость путевки обойдется в 35-50% от ее полной цены. Сотрудники санатория также ждут гостей и из северных округов.

Дарья Казакова