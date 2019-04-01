Участие в шествии "Бессмертного полка" не требует регистрации

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Регистрироваться для прохождения в "Бессмертном полку" не нужно. Об этом на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" заявила руководитель исполкома регионального отделения "Бессмертный полк" Галина Валуева, опровергнув слухи в соцсетях.

"Ко мне поступают такие вопросы, - пояснила она. - Ничего подобного делать не надо. Нужно, как всегда, просто прийти с портретом своего героя и пройти вместе со всеми в колонне".

По данным заместителя директора департамента по спорту и молодежной политике городской администрации Светланы Субботиной, портреты героев-фронтовиков и тружеников тыла можно бесплатно отпечатать в Центральной городской библиотеке (ул. Луначарского,51), Центральной библиотеке семейного чтения им. Пушкина (ул. Газовиков, 30), в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15), в библиотеке № 16 (ул. Олимпийская, 20а) и в каждой управе административного округа города Тюмени.

"Только отпечатать портреты, - подчеркнула она, - рамки и ручки к ним придется сделать самим или обратиться в коммерческие структуры".

Борис Олейник