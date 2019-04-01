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Победителей литературного конкурса "Гришинские проталины" наградят в Тюмени

Общество, 17:05 25 апреля 2019

tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Торжественная церемония награждения победителей седьмого городского конкурса детского и юношеского литературного творчества "Гришинские проталины" пройдет в библиотеке № 2 им. Александра Гришина (ул. Мира, 31) 27 апреля, начало в 12 часов, сообщает департамент культуры администрации Тюмени.

27 победителей из 120 авторов от 7 до 18 лет определили члены жюри. В состав экспертной комиссии конкурса вошли известные тюменские писатели Леонид Иванов, Дмитрий Сергеев, Елена Русанова, а также кандидат филологических наук Надежда Никулина и народный артист России Владимир Орел.

На торжественной церемонии, по уже сложившейся традиции, победители получат от библиотечной системы диплом, памятную статуэтку "Гришинские проталины" и подарочный сертификат. Спецпризы подготовили детям писатели, театральные деятели, издатели и предприниматели города.

В день награждения для всех желающих пройдет экскурсия по библиотечной экспозиции "Меня на крыльях птица в мир принесла", а также просмотр документального фильма о жизни тюменского поэта Александра Гришина, имя которого носит конкурс.

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# Александр Гришин , библиотека

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