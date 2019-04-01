Александр Моор высоко оценил инвестиционную активность ялуторовских предприятий

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Инвестиционный проект по созданию высокотехнологичного производства тротуарной плитки с общим объемом капиталовложений 780 млн рублей планирует реализовать АО "Партнер" на Ялуторовском комбинате строительных материалов. Предприятие посетил губернатор Тюменской области Александр Моор в ходе рабочей поездки в Ялуторовск 24 апреля.

Планируемая мощность нового производства составляет 0,7 млн кв. м тротуарной плитки в год, доложил губернатору генеральный директор АО "Партнер" Геннадий Разницын.

"Уникальная тротуарная плитка с покрытием ColorMix и StoneMix идеально имитирует натуральные материалы и может применяться при благоустройстве социальных и коммерческих объектов, общественных территорий. В Уральском федеральном округе аналогичных производств нет, поэтому в качестве основных рынков сбыта продукции мы рассматриваем не только Тюменскую область, но и соседние российские регионы, а также Казахстан", - рассказал Геннадий Разницын.

Для реализации проекта инвестор намерен воспользоваться не только собственными средствами и кредитными ресурсами, но и комплексом федеральных и региональных мер государственной поддержки бизнеса.

В рамках реализации инвестпроекта на Ялуторовском комбинате стройматериалов планируется создать 50 новых рабочих мест. Ввод нового производства в эксплуатацию запланирован на 2020 год, первая тротуарная плитка должна поступить на рынок к началу строительного сезона 2021 года. За десять лет инвестор намерен произвести около 5 млн кв. м плитки, при этом налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысят 850 млн рублей.

Александр Моор поручил обеспечить максимально комфортный режим реализации этого инвестиционного проекта.

В ходе рабочей поездки в Ялуторовск глава региона побывал также на молочном комбинате АО "Данон Россия". Здесь реализуют инвестиционный проект по глубокой переработке молока.

Глава Ялуторовска Вячеслав Смелик рассказал журналистам о еще одном крупном инвестпроекте, который начинается на кондитерской фабрике "Кураж". На предприятии вводят в эксплуатацию более 3 тыс. кв. м новых производственных площадей. Готовится к открытию новый цех Ялуторовской фабрики школьной мебели.

"По итогам 2018 года у всех крупных промышленных предприятий Ялуторовска темпы роста выше, чем в среднем по региону. Это радует. Самое главное - у них есть планы по развитию производства, реализации серьезных инвестиционных проектов и созданию новых рабочих мест. Безусловно, мы будем поддерживать такие инициативы", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко