Оздоровительные лагеря и центры готовятся принять более ста шестидесяти тысяч юных тюменцев

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Около 160 тыс. детей отдохнут в детских оздоровительных лагерях Тюменской области летом 2019 года. Из них 34 тыс. ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию, - это дети-сироты, дети, оставшихся без попечения родителей, ребята с ограниченными возможностями здоровья.

Как отметила на областном семинаре организаторов детского отдыха, который с 24 по 26 апреля проходит в центре "Ребячья республика", заместитель губернатора, директор областного департамента социального развития Ольга Кузнечевских, перед организаторами летней оздоровительной кампании стоят важные задачи. Ключевая роль отводится таким показателям, как безопасность, профессионализм, компетентность и качество.

"Мы должны сделать так, чтобы население получило грамотную, качественную, профессиональную услугу. Чтобы дети обрели новые навыки, компетенции, знания, чтобы им было весело и интересно, чтобы они любили вожатых, которые будут с ними работать, чтобы они снова хотели вернуться в те учреждения, куда их отправили родители", - отметила Ольга Кузнечевских.

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Всего в 2019 году планируется оздоровить более 200 тыс. юных тюменцев. С начала года в Тюменской области уже отдохнули более 13 тыс. ребят.

Отдых и оздоровления детей организован на базе 649 оздоровительных организаций. Сюда входят 598 лагерей с дневным пребыванием, 38 загородных оздоровительных лагерей и санаториев, 13 палаточных лагерей. Для работы с детьми будут задействованы почти 1 тыс. вожатых, которые уже прошли обучение.

Как отметила президент региональной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения Лариса Шилова, летняя кампания будет организована в четыре этапа. Запись на первые две каникулярные смены уже завершается. 29 апреля стартует запись на третью смену, а 13 мая – на четвертую.

"Мы идем в ногу со временем, есть совместные программы. Мы не забываем, что дети приезжают в лагеря, чтобы социализироваться, найти друзей, отдохнуть. Мы будем давать возможность ребятам больше двигаться, оздоравливаться. Найдут отражение в тематике смен Год театра и предстоящее 75-летие Тюменской области", - рассказала Лариса Шилова.

| Фото: "МЫ ВМЕСТЕ, ассоциация организаторов отдыха" ВКонтакте | Фото: "МЫ ВМЕСТЕ, ассоциация организаторов отдыха" ВКонтакте

У тюменских родителей есть возможность приобрести путевки по программе софинансирования. В зависимости от доходов семьи стоимость доплаты за путевку составит от 30% до 70%. Детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, путевки в загородные лагеря и центры предоставляются бесплатно.

Успешно реализуется в Тюменской области и комплексная программа оздоровления часто болеющих ребят. С 2018 года у семей есть возможность получить бесплатную путевку в тюменские реабилитационные центры и в здравницы Крыма.

"В 2018 годы акцент был сделан на оздоровление часто болеющих детей и надо отметить, что он дал свои результаты. Стояли задачи снятия с учета часто болеющих детей и сокращения числа заболеваний в году. И то и другое получилось, поэтому мы будем продолжать эту работу. Наша задача сегодня этот показатель сохранить и приумножить", - отметила Ольга Кузнечевских.

Особое внимание в период летней оздоровительной кампании уделят и вопросам безопасности. Для перевозки детей в загородные лагеря будут использоваться девять автобусов, оборудованных современными устройствами и системами безопасности. Ольга Кузнечевских подчеркнула, что во всех детских учреждениях круглый год ведется контроль за соблюдением антитеррористических правил безопасности. Ответственность несут областные ведомства УМВД России, Росгвардии, Главного управления МЧС России.

Узнать подробную информацию о приобретении путевок в оздоровительные центры Тюменской области, записаться на прием к специалисту уполномоченной организации можно на сайте leto.admtyumen.ru, а также по телефонам 8 (3452) 52-97-53 и 8 (3452) 50-26-19.

Любовь Голышева