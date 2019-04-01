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Александр Моор поделился планами социального развития Ялуторовского района

Губернатор, 11:36 25 апреля 2019

admtyumen.ru

Целый ряд социально значимых объектов предстоит построить и реконструировать в Ялуторовске и Ялуторовском районе для дальнейшего улучшения жизни людей. Об этом рассказал журналистам губернатор Тюменской области Александр Моор, подводя итоги рабочей поездки в муниципалитеты, которая состоялась 24 апреля.

"Решается задача по капитальному ремонту детского сада в Ялуторовске. Кроме того, мы примем меры для перевода школ города на односменную работу. Сейчас выбираем наиболее эффективный вариант достижения этой цели", - рассказал глава региона. Ялуторовск растет и развивается, поэтому принято решение о выделении дополнительных средств на ремонт улиц и благоустройство дворов.

"Мы благодарны губернатору за такое решение, ведь в 2019 году Ялуторовск отметит 360-летний юбилей. Планируем реконструировать 16 дворовых территорий. Богатое историческое наследие позволяет развивать в городе туризм. В планах - создание музея в доме Саввы Мамонтова. В 2018 году правительство Тюменской области выделило средства на выкуп квартир в этом историческом здании. Жильцы переселены. Сейчас идет процедура перевода здания из разряда жилых в нежилые", - рассказал журналистам глава Ялуторовска Вячеслав Смелик.

В Ялуторовском районе нет очередей в детские сады. В муниципалитете близится к завершению работа по переселению людей из ветхих и аварийных многоквартирных домов, сообщил глава муниципалитета Андрей Гильгенберг. "В селе Киево мы построили два новых многоквартирных жилых дома, куда будут переселены жильцы десяти ветхих бараков", - сообщил он.

Были приняты решения о совместной с инвестором работе по развитию социальной сферы в с. Петелино, где введена в эксплуатацию крупнейшая в районе молочно-товарная ферма на 1 тыс. 240 голов.

"У инвестора есть большие планы по развитию этой производственной площадки. Общими усилиями нам предстоит построить в селе модульный дом культуры и фельдшерско-акушерский пункт, реконструировать детский сад", - рассказал Александр Моор. Кроме того, по словам губернатора, приняты решения, направленные на обеспечение ряда населенных пунктов Ялуторовского района качественной питьевой водой.

Евгений Бабенко

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# Андрей Гильгенберг , благоустройство , Вячеслав Смелик , социальная сфера , Ялуторовск , Ялуторовский район

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