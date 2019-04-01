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Газовики обеспечили техническую готовность мемориалов "Вечный огонь" к 9 Мая

Экономика, 09:08 26 апреля 2019

Фото: Тюменская линия

Девять постоянно действующих систем газоснабжения на мемориалах "Вечный огонь", а также 15 систем временного горения в городах и районах Тюменской области, Югры и Ямала проверили специалисты АО "Газпром газораспределение Север".

Объекты проходят техническое обслуживание два раза в год. Внепланово - перед Днем Победы. За каждым мемориалом закреплена бригада из трех сотрудников службы эксплуатации, включая хранителя огня.

В Тюмени на Исторической площади находится самый старший "Вечный огонь" области. Он был открыт в 1968 году. 24 апреля газовики осмотрели оборудование, для этого они перенесли огонь на временную чашу и погасили его на постоянно действующем мемориале. Почистили оборудование от мусора, проверили герметичность и надежность всех соединений. Затем вернули огонь на прежнее место.

"День Победы — это священный праздник. У меня два деда ушли на войну и не вернулись, - рассказал заместитель директора центрального треста "Газпром газораспределение Север" Евгений Лаврентьев. - Ветеранов - бывших сотрудников нашего общества в предверии праздника мы поздравляем, дарим подарки и приглашаем на мероприятия".

В Ялуторовске на мемориале на площади Победы тоже проходят работы по проверке газового оборудования. Здесь зажигают огонь только на знаковые даты: 9 мая и 22 июня - привозят газовый балон. Здесь почистили горелочные устройства и временно подключили пламя.

С 2014 года на предприятии за каждым мемориалом закреплен сотрудник службы эксплуатации. Именно они несут персональную ответственность за безаварийную работу важных объектов.

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия ﻿

Мой дед прошел войну, прорывал блокаду Ленинграда, после войны работал здесь милиционером, похоронен в Ялуторовске. Здесь живет вся моя семья, - говорит начальник ялуторовского газового участка "Газпром газораспределение Север" Алексей Ильин. - Я исконный ялуторовчанин, поэтому чувствую ответственность в память о деде, о всех кто воевал. Это долг для каждого".

У пятиклассницы Карины Матвеевой на ялуторовском мемориале высечены имена ее прабабушки и прадедушки. Они приехали в сибирский город из Ленинграда и остались здесь. "Была война, было холодно и мало еды. Огонь - это память о войне. Мы каждый год сюда с бабушкой раньше приходили и приносили фотографии дедушки", - говорит девочка.

Мероприятия по техническому обслуживанию мемориялов проходят в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память" группы компаний "Газпром".

Александр Лабыкин

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# Вечный огонь , Газпром газораспределение Север , День Победы

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