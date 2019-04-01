Газовики обеспечили техническую готовность мемориалов "Вечный огонь" к 9 Мая

Фото: Тюменская линия Фото: Тюменская линия

Девять постоянно действующих систем газоснабжения на мемориалах "Вечный огонь", а также 15 систем временного горения в городах и районах Тюменской области, Югры и Ямала проверили специалисты АО "Газпром газораспределение Север".

Объекты проходят техническое обслуживание два раза в год. Внепланово - перед Днем Победы. За каждым мемориалом закреплена бригада из трех сотрудников службы эксплуатации, включая хранителя огня.

В Тюмени на Исторической площади находится самый старший "Вечный огонь" области. Он был открыт в 1968 году. 24 апреля газовики осмотрели оборудование, для этого они перенесли огонь на временную чашу и погасили его на постоянно действующем мемориале. Почистили оборудование от мусора, проверили герметичность и надежность всех соединений. Затем вернули огонь на прежнее место.

"День Победы — это священный праздник. У меня два деда ушли на войну и не вернулись, - рассказал заместитель директора центрального треста "Газпром газораспределение Север" Евгений Лаврентьев. - Ветеранов - бывших сотрудников нашего общества в предверии праздника мы поздравляем, дарим подарки и приглашаем на мероприятия".

В Ялуторовске на мемориале на площади Победы тоже проходят работы по проверке газового оборудования. Здесь зажигают огонь только на знаковые даты: 9 мая и 22 июня - привозят газовый балон. Здесь почистили горелочные устройства и временно подключили пламя.

С 2014 года на предприятии за каждым мемориалом закреплен сотрудник службы эксплуатации. Именно они несут персональную ответственность за безаварийную работу важных объектов.

Мой дед прошел войну, прорывал блокаду Ленинграда, после войны работал здесь милиционером, похоронен в Ялуторовске. Здесь живет вся моя семья, - говорит начальник ялуторовского газового участка "Газпром газораспределение Север" Алексей Ильин. - Я исконный ялуторовчанин, поэтому чувствую ответственность в память о деде, о всех кто воевал. Это долг для каждого".

У пятиклассницы Карины Матвеевой на ялуторовском мемориале высечены имена ее прабабушки и прадедушки. Они приехали в сибирский город из Ленинграда и остались здесь. "Была война, было холодно и мало еды. Огонь - это память о войне. Мы каждый год сюда с бабушкой раньше приходили и приносили фотографии дедушки", - говорит девочка.

Мероприятия по техническому обслуживанию мемориялов проходят в рамках Всероссийской акции "Священный долг. Вечная память" группы компаний "Газпром".

Александр Лабыкин