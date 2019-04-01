26 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов у мемориального знака генерал-лейтенанту Гущину А.В. (ул. Ленина, 65) начнется мероприятие, посвященное 33-й годовщине со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС.

В Тюмени в 11 часов в Тюменской областной думе (ул. Республики, 52, большой зал) начнется День местного самоуправления.

В Тюмени в 11 часов 30 минут в ОКБ №1 (ул. Юрия Семовских, 10) начнется съезд кардиологов Уральского федерального округа. В 11 часов 40 минут начнется пресс-подход.

В Тюмени в 14 часов по адресу ул. Республики, 12 в режиме видеоконференцсвязи начнется профилактический семинар Роскомнадзора для представителей СМИ Уральского федерального округа.

В Тюмени в Тюменском колледже цифровых и педагогических технологий (ул. Минская, 45) пройдет окружной этап всероссийского фестиваля "Робофинист".

В Тюмени в центре туризма и краеведения (ул. Перекопская, 34) пройдут курсы повышения квалификации: "Инструктора детско-юношеского туризма".

В Тюмени в центре "Олимпийская ребячка" пройдет областной семинар организаторов детского отдыха.

Этот день в истории:

1164 — Во Владимире князь Андрей Боголюбский построил по образцу ворот киевских Золотые ворота и закончил строительство крепостных стен Владимира.

1607 — На мысе Генри (Вирджиния) высадились первые в Америке английские поселенцы.

1658 — Царь Алексей Михайлович повелел именовать "Спасской" башню Московского кремля, прежде называвшуюся Фроловской.

1755 — Открылся Московский университет в здании Аптекарского дома у Воскресенских ворот на месте нынешнего Исторического музея на Красной площади.

1783 — Тринадцатилетний Людвиг ван Бетховен назначен музыкантом клавишных инструментов придворного оркестра в Бонне.

1936 — В милиции СССР введены персональные звания.

1986 — Авария на Чернобыльской АЭС.

1991 — Верховный Совет РФ принял закон "О реабилитации репрессированных народов", в котором предусматривалась территориальная реабилитация.

1999 — Компьютерный вирус "Чернобыль" поразил, по разным оценкам, до полумиллиона компьютеров по всему миру.