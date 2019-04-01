В Тюменской области стартовала посевная кампания

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Первые 10 гектар моркови засеяли сельхозпроизводители Тюменского района 25 апреля. Об этом сообщил директор департамента АПК Тюменской области Владимир Чейметов на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

По его словам, к работе приступили все муниципальные районы региона, кроме Уватского. На поля вышли 129 сельхозпредприятий, 25% всех участвующих в посеве.

Площадь посевов в этом году, по его словам, будет на уровне прошлого года и составит более 1 млн гектар. При этом планируется увеличить объем посева зерновых и зернобобовых культур, снизив площадь выращивания технических и кормовых культур.

Все хозяйства на 70% обеспечены на сегодня летним дизельным топливом, этого объема хватит на весь цикл весенних работ. Общий объем посевной кампании оценивается в пять миллиардов рублей: это суммарные затраты на закупку семян, дизельного топлива, оплату труда работникам.

Отдельно Владимир Чейметов остановился на пожарной безопасности в период весенне-полевых работ и запрете на сжигание пожнивных остатков — корней, стеблей, опавших листьев на полях. "Предприятия, уличенные в этом безобразии, останутся без государственной поддержки, - подчеркнул директор департамента АПК, - К тому же, существует масса способов утилизации остатков, всех сельхозпроизводителей об этом уведомили под подпись".

Николай Ступников