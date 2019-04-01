Покупка новостройки без риелтора - естественная трансформация рынка, уверены тюменские застройщики

| Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Возможность приобретать квартиры в новостройках без риелторских услуг - не саботаж девелоперов, а естественная трансформация рынка недвижимости и эволюция отношений "застройщик-риелтор-клиент". Такое мнение выразили участники круглого стола, который прошел в отеле "Ремезов" в Тюмени 25 апреля.

В мероприятии приняли участие крупнейшие застройщики региона, а также представители банковской сферы.

Коммерческий директор ГК "ТИС" Светлана Утешева подчеркнула, что формулировка "застройщики отказываются работать с риелторами" в корне неверна.

"Мы продолжаем с ними работать, поменялась схема работы, у каждого застройщика она своя. Самое важное и принципиальное - теперь наш клиент на стадии выбора квартиры может решить, как он хочет ее покупать. Финансовая сторона вопроса теперь полностью ему открыта. По старой схеме клиент вне зависимости от того, попадал ли он к застройщику с помощью агентств или напрямую, приобретал квартиру по одной и той же цене, хотя в ней естественно уже была заложена стоимость риелторских услуг. Теперь клиент сам волен договориться с агентством о размере и цене их услуг, если они ему нужны", - пояснила она.

По словам Светланы Утешевой, также до сих пор существует вариант, при котором к стоимости квартиры прибавляется 2% и агентство на стадии предложения сразу говорит клиенту о том, что через них приобретение недвижимости у ТИС будет дороже. Есть покупатели, которым это удобно, они соглашаются и делают это осознанно, при этом понимая, какой объем работы должен сделать их риелтор за эти 50 и более тыс. рублей.

Заместитель директора по маркетингу и продажам компании ПСК "Дом" Тарас Герасимов выразил свою точку зрения на то, почему на рынке недвижимости сложилась подобная ситуация. Тому есть две причины: естественная и искусственная.

"Раньше застройщик не умел себя продавать, ему нужны были отдельные экспертные ресурсы, он пользовался услугами агентов в больших количествах. Для покупателя десять лет назад рынок был непонятным явлением, где его могли обмануть, и он тоже нуждался в эксперте-риелторе. Теперь клиенты стали грамотнее, застройщики лучше себя рекламируют. У покупателя больше нет таких сложностей при покупке новостроек, как это было раньше, и в долевом строительстве риски минимизированы. При этом существенная часть риелторов злоупотребляют полномочиями, шантажируют застройщика, угрожают перестать продавать его квартиры в случае снижения их комиссии. Кроме того, они манипулируют клиентом, называя безобразным жилищный комплекс, который еще вчера был прекрасным, только потому, что им перестал платить застройщик", - поделился он мнением.

Еще один девелопер, представитель ООО "Жилье-2012" Михаил Аверин заметил, что после того, как застройщики дали клиентам возможность покупать квартиры напрямую, в продажах они не упали.

"Схема, при которой человек сам выбирает, надо ему риелтора или нет, самая верная. Раньше этого выбора не было, покупатель был обязан платить, допустим, два миллиона за квартиру, а теперь он может заплатить меньше, это же прекрасно! Меняется все, и нужно идти с этими переменами в ногу или даже опережать их, делать так, чтоб клиент был в тебе заинтересован. Все равно останется тот спектр людей, которые работают с риелторами", - уверен он.

Напомним, тюменский рынок недвижимости в 2019 году ознаменовался пересмотром взаимоотношений ряда застройщиков и риелторских компаний. Некоторые ведущие девелоперы областного центра отказались платить агентское вознаграждение риелторам, при этом предложили преференции покупателям. В свою очередь риелторы объявили бойкот данным застройщикам, угрожая переориентировать покупателей на иные объекты, пообещав при этом, что застройщиков ждут пустые отделы продаж и кардинальное снижение количества сделок.

| Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Дарья Казакова