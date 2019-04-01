27 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 10 часов в Физико-техническом институте Тюменского государственного университета (Перекопская, 15а) начнется мастер-класс по решению кейсов "Технология генерации и отбора идей". Вход свободный.

В Тюмени в 11 часов в ДК "Нефтяник" (ул. Судоремонтная, 1а) начнется финальный этап Всероссийского детско-юношеского конкурса "Земля талантов".

В Тюмени в 11 часов в SibSub Skatepark (ул. Аккумуляторная, 1/1) начнется этап Кубка России по скейтбордингу.

В Тюмени в 12 часов в библиотеке №2 им. А.А.Гришина начнется торжественная церемония награждения победителей литературного конкурса "Гришинские проталины".

В Тюмени в 13 часов (на территории рынка "Михайловский" - ул. Федюнинского, 55) стартует общероссийский конкурс для предпринимателей "Михайловский - ключ к успеху".

В Тюмени в 17 часов в музейном комплексе им. И.Я. Словцова начнется спектакль по пьесе Александра Островского "Не всё коту масленица", представленный Тюменским народным театром.

В Тюмени в центре "Аванпост" пройдут открытые областные соревнования "Школа безопасности" на Кубок Героя России Владимира Шарпатова.

Общественный транспорт Тюмени перейдет на летнее расписание. Актуальную информацию о дачных маршрутах можно узнать на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" и в справочной службе МКУ "Тюменьгортранс" по телефону 8-800-250-0722.

Этот день в истории:

1521 - на Филиппинах аборигены убили португальского мореплавателя Фернана Магеллана.

1855 - в России впервые упомянут самиздат.

1906 - начала работу I Государственная дума.

1960 - на экраны страны вышла первая серия экранизации романа Михаила Шолохова "Поднятая целина". Его посмотрели 30,2 млн человек.

1961 - основан Советский фонд мира.

1974 - из Москвы на строительство БАМа отправился первый Всесоюзный ударный комсомольский отряд имени XVII съезда ВЛКСМ.

1982 - в Москве начал работать телефон доверия – круглосуточная экстренная психологическая помощь по телефону.

1992 - провозглашена Республика Саха (Якутия) - суверенная республика в составе Российской Федерации и принята ее Конституция.

1992 - совет управляющих Международного валютного фонда (МВФ) проголосовал за принятие в его состав России и 13 бывших советских республик (кроме Азербайджана).