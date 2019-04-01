29 апреля - события дня

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюмени в 12 часов в совместном пресс-центре информационных агентств "Интерфакс-Урал" и "Тюменская лини" в Тюмени (ул. Осипенко, 81, Областной дом журналистов) начнется пресс-конференция "Новый порядок предоставления социальной доплаты к пенсии и выплата пенсии в праздничные дни. Режим работы Почты России в праздничные дни".

В Тюмени в 11 часов в Большом зале заседаний Тюменской областной думы начнется третье отчетно-выборное собрание Союза ветеранов Ямала.

В Тюмени в областной научной библиотеке им. Д. И. Менделеева, (универсальный читальный зал № 1) работает выставка "И память книга оживит" ко Дню Победы.

Этот день в истории:

1707 - шотландский парламент был объединен с английским. Новое государственное образование получает название Великобритания.

1770 - английский капитан Джеймс Кук впервые высадился в Австралии.

1897 - английский физик Джозеф Томсон сообщил об открытии электрона.

1918 - в Петрограде создана киностудия "Ленфильм".

1931 - в СССР проведена первая опытная телепередача.

1934 - в результате слияния сельскохозяйственного и землеустроительного техникумов Тюмени появился Тюменский сельскохозяйственный техникум.

1988 - представитель сети ресторанов McDonald’s объявил об открытии своего заведения в Москве.

1997 - впервые в открытом космосе одновременно работали космонавты России и США Василий Циблиев и Джерри Лининджер

2000 - Германия передала России фрагменты Янтарной комнаты.