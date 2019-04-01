На вокзалах и платформах Ялуторовска, Ишима, Заводоуковска запланирован ремонт

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Более 280 млн рублей направлено на реконструкцию, капитальный и текущий ремонты вокзалов, пассажирских зданий и платформ пригородного комплекса Свердловской магистрали в 2019 году, сообщает пресс-служба СвЖД.

На станциях Ишим, Юность-Комсомольская (Уватский район), Устье-Аха (ХМАО) будет проведен капитальный ремонт пассажирских посадочных платформ: рабочие заменят бетонные блоки в основании, уложат новое покрытие из тротуарной плитки с тактильными направляющими. Всего за сезон планируется отремонтировать 47 платформ.

Обновлению санитарно-технических помещений и перронных туалетов запланировано на более 40 станциях, в Тюменской области, например, в Ялуторовске, в Ханты-Мансийском автономном округе на станциях Геологической и Верхнекондинской.

На 23 станциях будут обновлены элементы навигации (вывески с названием станции, стенды с расписанием движения поездов и другой информацией).

Вокзалы в Ялуторовске и Заводоуковске включены в список объектов, которые будут адаптированы для маломобильных пассажиров. Запланировано приобретение информационных мнемосхем, тактильных табличек со шрифтом Брайля и индукционных систем в кассы.

Основные работы по обновлению пригородной инфраструктуры начнутся с наступлением теплых дней.