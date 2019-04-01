Студентам предлагают постичь азы предпринимательства через настольную игру

| Фото: Студенческая ОПОРА | Тюмень | Фото: Студенческая ОПОРА | Тюмень

Настольная игра для подростков и молодежи "Ты — предприниматель" будет организована в мультицентре "Моя территория" 28 апреля в 14 часов. К участию приглашают всех желающих.

Как рассказал председатель комитета по молодежному предпринимательству в региональном отделе "ОПОРА РОССИИ" Артем Андросов, в ходе игры участники будут покупать, продавать и развивать предприятия, получать дивиденды и взаимодействовать с банком.

"Мы создали эту настольную игру для того, чтобы в прикладном виде объяснить работу рыночных механизмов. Игра — площадка для профориентации и выстраивания правильного диалога, умения договариваться", - отметил он.

Главный плюс игры — приближенность к реальности. Задания разработали предприниматели Тюменского регионального отделения "ОПОРА РОССИИ".

Предполагается, что игра "Ты - предприниматель" будет проходить раз в месяц в офисе регионального отделения, школах, университетах. Кроме того, сообщество активно проводит лекции по предпринимательству, ведению домашней бухгалтерии, обсуждение идей по созданию общественных мероприятий, пишет "Комсомольская правда - Тюмень".