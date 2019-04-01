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Конкурс среди молодых специалистов проходит в Ялуторовске

Общество, 12:57 27 апреля 2019

Ялуторовск. Архивное фото admtyumen.ru

В Ялуторовске проходит конкурс для молодых специалистов. Как рассказала специалист Молодежного социально-делового центра города Ялуторовска Татьяна Чередникова, в состязаниях участвуют 12 человек.

"Конкурсантам предстоит пройти три этапа. В ходе первого каждый из них рассказал о себе, своем деле, об организации, в которой он трудится. К портрету специалиста могли добавить штрихи его коллеги и руководство. Второй этап – интеллектуальный. Молодежи предстоит показать свои знания Трудового кодекса. Этот тур конкурса пройдет в форме письменного экзамена с вытягиванием билета. И заключительный этап – творческий", - уточнила она.

Как пишет "Тюменская область сегодня", каждый участник выступит на сцене , где подготовит творческий номер о своей профессии. "Тут мы никого не ограничиваем, все будет зависеть только от способностей и фантазии самих участников", - пояснила Чередникова.

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