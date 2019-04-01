Диетолог рассказала, как правильно выйти из поста

Фото: ИА "Тюменская линия" Фото: ИА "Тюменская линия"

Пасхальная неделя опасна обострением заболеваний желудочно-кишечного тракта. О том как правильно выйти из поста, тюменцам и жителям региона рассказала главный диетолог Тюменской области Елена Дороднева.

"Главная опасность пасхальной недели – очень большое количество вкусностей. Все продукты, которые готовятся к празднику, как правило не только вкусные, но и жирные, калорийные (куличи, творожная пасха). К тому же разрешение после длительного воздержания есть что угодно может быть очень опасным, особенно для тех тюменцев, кто имеет проблемы с желудочно-кишечным трактом", - отметила она.

Врач предупреждает, что на фоне переедания могут обостриться гастроэнтерологические заболевания либо постящийся может почувствовать дискомфорт в желудке. Как пишет "Мегатюмень", главная рекомендация от диетолога – принцип умеренности, дозированного употребления продуктов.

"Не стоит кушать много мяса, сладостей и выпечки одновременно, чтобы не перегружать желудочно-кишечный тракт, привыкший за недели поста совершенно к другой пище. 6 недель люди были на достаточно жестком вегетарианском рационе, если сразу в организм поступит животный белок в большом количестве, могут быть достаточно серьезные проблемы. Потому вводить праздничные продукты по возможности нужно постепенно. Это будет важным подспорьем для сохранения здоровья в пасхальные выходные", - советует главный диетолог региона.