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Форум "УТРО": отборочный этап в тюменскую делегацию пройдет восьмого июня

Общество, 19:52 27 апреля 2019

Архивное фото admtyumen.ru

Отборочный этап для представителей тюменской делегации состоится 8 июня. Как рассказала руководитель мультицентра "Моя территория" и службы координации тематических площадок форума "УТРО" Мария Федоренко, к участию приглашаются тюменцы в возрасте от 18 до 35 лет.

"Ребят, которые заявляются в тюменскую делегацию, ждет отборочный этап, который организуем 8 июня на пикнике "Актив". Для форума в 2019 году придумана новая тема - креативный капитал. Уральский федеральный округ славится не только промышленными центрами. Здесь проходят крупнейшие стрит-арт-фестивали, музыкальные ночи, создается кино, внедряются инновации, воплощаются важные социальные проекты", - отметила она.

Опытом поделятся эксперты из школы креативного мышления "ИКРА", из Московской школы управления "Сколково" и др. Предусмотрены культурно-досуговые мероприятия, творческие мастер-классы, пройдут интеллектуальные игры и спортивные соревнования в необычных форматах.

Издание "Тюменская область сегодня" напоминает, что форум "УТРО" пройдет с 20 по 30 июня на базе Тюменского президентского кадетского училища. Зарегистрироваться можно на сайте форумутро.рф.

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