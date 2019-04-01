Фестиваль-марафон "Я - успешен" стартует в Тюменской области в конце мая

Архивное фото ЦЗН Тюмени и Тюменского района Архивное фото ЦЗН Тюмени и Тюменского района

Первый областной фестиваль-марафон "Я – успешен!" для детей и родителей пройдет с 22 мая по 1 июня, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Ребята смогут представить свои изобретения, вместе с родителями напишут олимпиаду на платформе Учи.ру, попробуют себя в разных профессиях, устроят велокарнавал и командные IT-соревнования.

На площадке "ПрофилУм" 30 мая в формате Science Slam студенты будут защищать молодёжные бизнес-проекты.

Во второй раз 31 мая на площади 400-летия Тюмени пройдет фестиваль профессиональных проб "Профнавигатор-2019", где техникумы и колледжи региона представят востребованные специальности. В 2018 году в таком форуме участвовало более трех тысяч школьников. Ребята прошли профдиагностику, попробовали себя в разных ролях, получили консультации и узнали, что необходимо для поступления.

Состоится и успешно зарекомендовавший себя в 2018 году форум "Подростки, родители, рок-н-ролл" (в первый раз его посетило более полутора тысяч тюменцев). Диалог с подростками о важных и деликатных темах современной жизни развернется в ДК "Нефтяник", где в течение двух дней 28 и 29 мая участников ждут публичные лекции, мастер-классы, тренинги, психологические игры, баттлы-поединки, флешмобы и даже ролевые игры.

Кроме этого в рамках марафона "Я – успешен" во всех школах пройдут тематические акции, блиц-игры и квесты. А самые активные и любознательные школьники разработают маршруты и пригласят родителей и педагогов на экскурсии по своим городам и селам.