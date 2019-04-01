В майские праздники изменится расписание общественного транспорта

| Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Тюменцев предупреждают об изменениях в расписании движения городские и междугородние автобусы в майские праздники.

В праздничные дни, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно все городские маршруты, весь пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней, сообщает МКУ "Тюменьгортранс". Ознакомиться с точным временем прибытия автобусов можно на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт".

Что же касается междугородних автобусов, которые курсируют по всему региону, то здесь расписание пока остается неизменным. "Мы работаем по дням недели, вне зависимости от праздников и дат, - сообщили в справочной службе Тюменского автовокзала, - расписание автобусов в первые дни мая останется неизменным. Бывает, что по отдельным направлениям появляются дополнительные рейсы или сокращаются существующие, но на данный момент никаких изменений нет".

Все коррективы в расписании оперативно отражаются на сайте vokzal72.ru, здесь всегда можно найти актуальное расписание, напоминает "АиФ - Западная Сибирь"