  • 28 апреля 201928.04.2019воскресенье
  • USD64,7053
    EUR72,0882
  • В Тюмени 0..-2 С 7 м/с ветер северо-восточный

В майские праздники изменится расписание общественного транспорта

Общество, 12:56 28 апреля 2019

"Тюмень-наш дом" во ВКонтакте | Фото: "Тюмень-наш дом" во ВКонтакте

Тюменцев предупреждают об изменениях в расписании движения городские и междугородние автобусы в майские праздники.

В праздничные дни, с 1 по 5 мая и с 9 по 12 мая включительно все городские маршруты, весь пассажирский транспорт Тюмени будет работать по графику воскресных дней, сообщает МКУ "Тюменьгортранс". Ознакомиться с точным временем прибытия автобусов можно на сайте tgt72.ru в разделе "Расписание" или в мобильном приложении "Тюмень.Транспорт".

Что же касается междугородних автобусов, которые курсируют по всему региону, то здесь расписание пока остается неизменным. "Мы работаем по дням недели, вне зависимости от праздников и дат, - сообщили в справочной службе Тюменского автовокзала, - расписание автобусов в первые дни мая останется неизменным. Бывает, что по отдельным направлениям появляются дополнительные рейсы или сокращаются существующие, но на данный момент никаких изменений нет".

Все коррективы в расписании оперативно отражаются на сайте vokzal72.ru, здесь всегда можно найти актуальное расписание, напоминает "АиФ - Западная Сибирь"

Подписывайтесь на наш канал в ТамТам и будьте в курсе новостей
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:14 28.04.2019Ялуторовчане создадут необычные браслеты и узнают о крапивном ткачестве
16:39 28.04.2019Полицейские рассказали уватским школьникам об опасностях управления скутерами и мотоциклами
16:08 28.04.2019Акция "Добро в село" стартует в Тюменской области 30 апреля
15:37 28.04.2019Традиционные генеральные уборки начались около памятников и мемориалов