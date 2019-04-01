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Повысить квалификацию без отрыва от работы предлагают центры занятости Тюменской области

Общество, 14:44 28 апреля 2019

trud.admtyumen.ru | Фото: trud.admtyumen.ru

Программа организации профессионального обучения и дополнительного профобразования для людей предпенсионного возраста реализуется в Тюменской области, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

"С конца прошлого года мы начали проводить мониторинг предприятий, на которых работают граждане предпенсионного возраста. Мы узнаем, есть ли потребность в их переобучении, предлагаем варианты. Учиться можно и без отрыва от производства (дистанционно). В компании ООО ЖКХ "Викуловское" трудятся 27 таких граждан. Для троих сотрудников специалисты центра занятости подобрали оптимальный вариант", - - рассказала ведущий инспектор центра занятости Викуловского района Евгения Иванова.

Переобучение сотрудники проходят на базе Ишимского многопрофильного техникума, но без отрыва от производства - преподаватели сами приезжают в организацию.

Кроме работающих граждан, профессиональное обучение могут пройти и граждане предпенсионного возраста, ищущие работу. Для них предусмотрена выплата стипендии, сопоставимой с пособием по безработице.

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